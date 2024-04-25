Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 3 günlük Türkiye ziyaretinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret etti. Alman Cumhurbaşkanını ülkesinin İsrail'e verdiği destek sebebiyle bir grup vatandaş fakülte önünde attıkları sloganlar ve açtıkları pankartla protesto etti. Steinmeier İstanbul'da da protesto gösterileriyle karşılaşmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN