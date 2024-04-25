25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 09:03
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 3 günlük Türkiye ziyaretinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni ziyaret etti. Alman Cumhurbaşkanını ülkesinin İsrail'e verdiği destek sebebiyle bir grup vatandaş fakülte önünde attıkları sloganlar ve açtıkları pankartla protesto etti. Steinmeier İstanbul'da da protesto gösterileriyle karşılaşmıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Steinmeier’a Ankara’da İsrail protestosu
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını!
Batman'da DEM Parti il binasına terör baskını!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Aksakal ile Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı!
Aksakal ile Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı!
Türkiye- Almanya hattında gündem ’döner’!
Türkiye- Almanya hattında gündem 'döner'!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
PKK/KCK sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı!
Tiktok ulusal güvenlik sorunu haline geldi!
Tiktok ulusal güvenlik sorunu haline geldi!
Buğlem Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlattı!
Buğlem Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlattı!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selde zarar gören 54 köprü hizmete açıldı
Selde zarar gören 54 köprü hizmete açıldı
TCG İstanbul göreve hazır!
TCG İstanbul göreve hazır!
Daha Fazla Video Göster