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Almanya Başbakan Scholz'a İsrail yanıtı: F-35'lerle iyi vurdunuz mu diyelim?.

Almanya Başbakan Scholz'a İsrail yanıtı: F-35'lerle iyi vurdunuz mu diyelim?.

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 17:03
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Scholz'u Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İki liderin bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alındı. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyen Scholz'a yanıt olarak, "F-35'lerle iyi vurdunuz mu diyelim' ifadelerini kullandı.
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