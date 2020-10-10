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Alevler yeniden evlere sıçradı! Hatay Valiliğinden 'sabotaj' açıklaması: Gözaltılar var

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Giriş: 10.10.2020 14:35
Güncelleme:10.10.2020 14:51
Hatay'da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı. Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangınında, yanan alanlar tekrar alevlendi. Öte yandan çocuklarını yanına alan vatandaşların yangından kaçarak uzaklaştıkları dehşet anları da görüntülendi. Hatay Valiliği'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada,"Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir" denildi.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI
Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI
Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI
Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir' ifadelerini kullandı.

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