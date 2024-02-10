Alev Alatlı Bilim Merkezi’nin açılışı yapıldı! Emine Erdoğan: Çok kıymetli bir dava insanıydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Alev Alatlı Bilim Merkezi" açılış programında konuştu. Bilim kadınlarının tüm önyargıları yıktığını belirten Emine Erdoğan, kadın eli değen bilim ve teknolojinin daha da gelişeceğini vurguladı.