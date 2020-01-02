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02.01.2020

AK Partili Cahit Turhan’dan flaş açıklamalar! Libya tezkeresi neden önemli?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Libya'ya asker gönderilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. AK Partili Özkan, Libya tezkeresinin önemini ve CHP’nin iki yüzlü tutumunu değerlendirdi.


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