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02.01.2020
AK Partili Cahit Turhan’dan flaş açıklamalar! Libya tezkeresi neden önemli?
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Libya'ya asker gönderilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. AK Partili Özkan, Libya tezkeresinin önemini ve CHP’nin iki yüzlü tutumunu değerlendirdi.
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