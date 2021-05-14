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AK Parti'den İsrail yönetimine tepki: Netenyahu hükümeti suç makinesidir!

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Giriş: 14.05.2021 12:45
Güncelleme:14.05.2021 13:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Filisitin'e yönellik saldırılarına sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur." ifadelerini kullandı.
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