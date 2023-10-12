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AK Parti'de Filistin gündemli toplantı! MYK görüşecek... Başkan Erdoğan Destici'yi kabul edecek

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 15:33
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu İsrail - Filistin çatışmasını görüşecek. Başkan Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul edecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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