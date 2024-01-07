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AK Parti Yalova adayı Mustafa Tutuk oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 16:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını tek tek açıkladı. AK Parti Yalova adayı Mustafa Tutuk oldu.
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