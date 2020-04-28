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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan Cibuti'ye tahliye tepkisi: Kendi ürettikleri düşmanlığın esiri olmuş | Video

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28.04.2020
Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Koronavirüsle ilgili dünyadaki tartışmalar büyük bir kargaşayla sürüyor. 100 yılın meydan okuması denen bir tutumla karşı karşıyayız." dedi. Ömer Çelik, "Kendi ürettikleri düşmanlığın esiri olmuş." diyerek Yunan Bakan'a tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

KENDİ ÜRETTİKLERİ DÜŞMANLIĞIN ESİRİ OLMUŞ
Eskiden virüsten önce büyük devlet kavramı uluslararası ilişkilerin merkezinde yer alıyordu artık büyük ve akıl kuvvet öne çıktı. İnsanınızın hayatını koruyamıyorsanız, sağlık altyapısına sahip değilseniz büyük devlet olmanız hiçbir şey ifade etmiyor bu şekilde devleti iri devlet olarak tanımlamak gerekir. İri devletlerin kriz karşısında nasıl dağılıp, bocaladığını görüyoruz. Ülkemizin insanlığa sahip çıkması bakımından büyük ve akil devlet olmayı en çok hak eden devlet olarak öne çıkmaktadır.

Bütün dünyanın unuttuğu, kendi başının derdine düşmüşken Filistin'e bir tek Türkiye Cumhuriyeti bu ilgiyi göstermektedir. Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgi sahasının merkezindedir. Bütün ihtiyacı olan insanlığın akil ve büyük devleti Türkiye öne çıkmaktadır. Ne zaman kötü haber olsa içeri tercüme etmek ve siyasallaştırmak konusunda kadrolu kesimler vardır. Aynı kesimlerin yabancı basının Türkiye'yi öven haberleri konusunda suskun kaldıklarını görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde birçok devletin ihtiyacı olduğunda onların yardımına koşuyoruz. Dostumuz, komşumuz Yunanistan'daki hastalıklar bir türlü tamir olmuyor. Cibuti'de olan 3 Yunan vatandaşının Türkiye getirilmesi için başvurmuşlardı. 3 Yunanlı Türkiye'ye getirildi. Yunan Dışişleri Bakanı, Cibuti Dışişleri ve AB'nin destekleriyle ülkelerine getirdiğini söylüyor. Halbuki bütün yardımı yapan, rolü üstlenen Türkiye'dir. Yunanistan'daki zihniyetin insani konular söz konusu olsa bile siyasi fanatizmden geri kalmadığı ortadadır.

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