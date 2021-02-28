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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması: Haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı

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Giriş: 28.02.2021 12:30
Güncelleme:28.02.2021 12:47
Son dakika haberi.. 28 Şubat darbesinin 24. yılında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerden birinin sembolüdür. 28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerden birinin sembolüdür. 28 Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir.

28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahlar millete doğrultuldu.

Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor.

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