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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kaybeden tek bir vatandaşımız yok hepsinin oyuna talibiz

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Giriş: 15.05.2023 23:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını yorumlayan Çelik ikinci turda da aynı siyasi değerlerle kampanyalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklamalara da değinirken "İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon yaptı. Dün açık ara önde olmamıza rağmen 'Açıklama yapmayacağız' dedik." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca bu seçimlerde kaybeden tek bir vatandaşın olmadığını söylerken "Adlarımız ve partilerimiz farklı olabilir. Ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti. Tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Birbirimizin düşmanı değiliz." dedi. İşte detaylar...
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