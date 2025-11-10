10 Kasım 2025, Pazartesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Barış isteniyorsa TSK talep edilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 15:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk askerinin barış gücü olarak bulunduğu bütün bölgelere biz cumhurbaşkanımız ile gittik. Türk askeri hakkında oradaki insanlar övgü ile bahsetmiştir. Türk askeri çatışma bölgelerinde en disiplinli asker olmuştur. Hiç kimse Türk askeri oralarda taraf olmuştur diyemez. Barış isteniyorsa, soykırım dursun isteniyorsa, herkesin güvenliğinin sağlanması isteniyorsa orada TSK talep edilir. TSK'nın varlığını isteyip istememek bir turnusol kağıdıdır. Bu mekanizmalar ortaya çıktığı anda TSK cumhurbaşkanımızın emirlerini yerine getirmeye hazırdır.” ifadelerini kullandı.
