AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bahis meselesi son derece can sıkıcısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bahis meselesi son derece can sıkıcısı

Giriş: 10.11.2025 15:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu bahis meselesi gerçekten can sıkıcı mesele. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Hepimizin hayatında futbolun önemli yeri var. Futbol hayatımıza renk katan en büyük etkinliklerden biri. Bu bahis soruşturmasını üzerine sonuna kadar gidilmeli. Konu yargıya intikal etmiştir. Başsavcılık titizlikle üzerine gidecektir. Zaman zaman duyduğumuz şeyler toplumsal hayata kasteden pisliklerdir. TFF yönetimi cesur ve ahlaki duruş sergilemiştir ve onları tebrik ediyoruz. Biz de futbolseverler olarak en küçük ayrıntısına kadar en küçük süreci takip edeceğiz.” dedi.
