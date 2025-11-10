AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bugünün bizim için neyi ifade ettiğini hatırlamak durumundayız. O zor şartlarda hangi ruhla bu mücadele verildi her zaman bunu 10 Kasımlarda hatırlıyoruz. Bugün hüzünlü bir gün. Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız.” dedi.

