10 Kasım 2025, Pazartesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 15:19
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bugünün bizim için neyi ifade ettiğini hatırlamak durumundayız. O zor şartlarda hangi ruhla bu mücadele verildi her zaman bunu 10 Kasımlarda hatırlıyoruz. Bugün hüzünlü bir gün. Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız.” dedi.
