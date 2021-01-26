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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Giriş: 26.01.2021 16:12
Güncelleme:26.01.2021 16:21
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı. Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

ERDOĞAN BUGÜNKÜ MESAİSİNİ PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın kıymetli kardeşim…

Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.

Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 3'te de Genel Merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

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