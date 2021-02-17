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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı!

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Giriş: 17.02.2021 00:01
Güncelleme:17.02.2021 00:10
Gara'da şehit edilen 13 şehit vatandaşımız hakkında HDP'li Pervin Buldan ile geçmiş dönemde görüşen AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık görüşmenin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı. Kaçırıldığı dönemde şehitlerimizden Semih Özbey'in sağlık durumunu öğrenmek için HDP'li Buldan ile görüştüğünü söyleyen Çalık, Buldan'ın kendisine "Sağlık durumu iyi. Bir süre alıkonulacak ve misafir edilecek. Sonrasında bırakılır." cümlesini kullandığını ifade etti. İşte AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın ağzından o görüşmenin detayları...

AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.

6021 VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER

PKK'nın yaklaşık 40 yıldır 6021 vatandaşımızı katlettiğini ifade eden Çalık, teröristlerle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

Kaçırılan vatandaşlarımız için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çalık, şehitlerimizden Semih Özbey'in annesinin kanser hastası olduğunu ve kaçırıldığı dönemde oğlundan bir haber almak için can attığını ifade etti. Bu durum sonrası HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü belirten Çalık, Pervin Buldan'ın Özbey'in sağlık durumu hakkında kendisine döneceğini ifade ettiğini belirtti.

BIRAKILACAK DEDİ

Pervin Bulvan'ın kendisine "Sağlık durumu iyi. Bir süre alıkonulacak ve misafir edilecek. Sonrasında bırakılır." cümlesini kurduğunu söyleyen Çalık, ara buluculuk görüşmelerine yönelik karşı yapılanların algı operasyonu olduğunu ifade etti.

HDP İÇİNDE EVLAT ACISINI BİLMEYENLER VAR

PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere lanet okuyan Çalık, HDP'nin içerisinde evlat acısını bilmediklerini kadınların olduğunu ifade etti.

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