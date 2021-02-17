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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı!
AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber ekranlarında anlattı.
6021 VATANDAŞIMIZI KATLETTİLER
PKK'nın yaklaşık 40 yıldır 6021 vatandaşımızı katlettiğini ifade eden Çalık, teröristlerle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini ifade etti.
GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI
Kaçırılan vatandaşlarımız için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çalık, şehitlerimizden Semih Özbey'in annesinin kanser hastası olduğunu ve kaçırıldığı dönemde oğlundan bir haber almak için can attığını ifade etti. Bu durum sonrası HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü belirten Çalık, Pervin Buldan'ın Özbey'in sağlık durumu hakkında kendisine döneceğini ifade ettiğini belirtti.
BIRAKILACAK DEDİ
Pervin Bulvan'ın kendisine "Sağlık durumu iyi. Bir süre alıkonulacak ve misafir edilecek. Sonrasında bırakılır." cümlesini kurduğunu söyleyen Çalık, ara buluculuk görüşmelerine yönelik karşı yapılanların algı operasyonu olduğunu ifade etti.
HDP İÇİNDE EVLAT ACISINI BİLMEYENLER VAR
PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere lanet okuyan Çalık, HDP'nin içerisinde evlat acısını bilmediklerini kadınların olduğunu ifade etti.