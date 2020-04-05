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AK Parti İstanbul'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu! İşte İl Başkanı Bayram Şenocak'ın mesajları | Video
AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.
İHTİYAÇLAR EVE ULAŞIYOR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile hem Başkan Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de vatandaşların talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.
AK PARTİ'DEN VATANDAŞLARA YARDIM ELİ
Vatandaşlara, her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılıyor. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor.
İkamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.
AK Parti, vatandaşların hayır duasını alıp kendilerine de sağlık, sıhhat temennileri paylaşıyor.
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