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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan SON DAKİKA asgari ücret açıklaması

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Giriş: 06.12.2021 19:54
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye’de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." dedi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz." mesajını verdi.

Kurtulmuş, "Memurlara verilen zamlara ilave olarak, Türkiye'de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyede bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile de paylaşacağız." dedi.

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