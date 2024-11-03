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AK Parti 22 yıldır iktidarda

AK Parti 22 yıldır iktidarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 13:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesaplarında AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yılını kutladılar.
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