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AK Parti 22 yaşında! İşte 22 yıllık başarı hikayesi | ANALİZ

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Giriş: 14.08.2023 18:02
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 22'nci yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 22 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye'nin vizyonunu çizdi. Son 22 yılda birçok köklü değişikliğe imza atan AK Parti, istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin, başarılarla dolu 22 yılı...
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