01 Eylül 2024, Pazar
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AFAD'tan İstanbul ve 21 ile sarı kodlu uyarı! Aman dikkat yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından bu kez de AFAD'tan bir uyarı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, birçok ile yağış etkili olacağı belirtilirken"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.