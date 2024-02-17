Adnan Menderes’in uçağı nasıl düştü? Enkazdan çıktıktan sonra neler yaşandı?

A Haber 65 yıl öncesinden özel bir dosyayı tanıklarıyla ekrana getirdi. Adnan Menderes'in Kıbrıs görüşmeleri için Londra'ya gittiği gün uçağı düştü. Ve Adnan Menderes bir mucize eseri o uçaktan sağ kurtulmayı başardı. Uçağın enkazına ilk ulaşanların tanıklığı ile 17 Şubat 1959'da yaşananları neler? Uçak neden ve nasıl düştü? Adnan Menderes düşen uçaktan nasıl kurtulabildi? İşte 65 yıl önceki o korkunç kaza ve sonrasında yaşananlar…

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