Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM Heyeti görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etmiş DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu. Gelişmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Heyeti ile yarın saat 13.30'da Beştepe'de görüşecek. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.