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Adana’da korkutan deprem! Adana Valisi Süleyman Elban: Şu ana kadar  yaralı ya da can kaybı bilgisi yok

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 09:33
Kozan’da 5,5 büyüklükte korkutan bir deprem meydana geldi. A Haber’de açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, “Şu anda kadar yaralı ya da can kaybı bilgisi yok. Çok yoğun bir panik havası yok. İnsanlarımız şu anda yaylarda. Şimdiye kadar yıkılan bina ihbarı gelmedi.” ifadelerini kullandı.
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