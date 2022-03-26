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ABD’nin Türkiye’de fonladığı medya kuruluşları! İşte fonlanan kuruluşların listesi

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Giriş: 26.03.2022 09:22
Daha önce ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Türkiye'de yayın yapan bazı medya kuruluşlarını fonladığı ortaya çıkmıştı. O vakfın aynı medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği yine belgelerle kanıtlandı. Ortaya çıkan listede Ruşen Çakır'a ait Medyascope'a 80 bin 462 dolar ve Hasan Cemal'in sahibi olduğu p24 sitesine ise 65 bin 305 dolarlık bir fon aktarıldığı yer aldı.
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