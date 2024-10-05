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ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz destek! Tel Aviv’ sınırsız silah yardımı

ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz destek! Tel Aviv’ sınırsız silah yardımı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 08:59
İsrail, bugüne kadar ABD'den en fazla askeri destek alan ülke konumunda. Öyle ki 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığı belirtiliyor. Mevcut bu durum da İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı ABD'nin koşulsuz silah desteği ile gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu konuya ilişkin hazırladığımız Analiz haberimiz geliyor ekranlara...
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