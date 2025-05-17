17 Mayıs 2025, Cumartesi
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ABD’nin CAATSA yaptırımları | Başkan Erdoğan: Süreci çok daha süratli aşacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Arnavutluk’ta Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katıldı ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD’nın CAATSA yaptırımları, Rusya-Ukrayna barışı ve İsrail’in Gazze katliamı konusunda açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…