ABD’nin CAATSA yaptırımları | Başkan Erdoğan: Süreci çok daha süratli aşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Arnavutluk’ta Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katıldı ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD’nın CAATSA yaptırımları, Rusya-Ukrayna barışı ve İsrail’in Gazze katliamı konusunda açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

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