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ABD'li senatörden Biden'a Gazze tepkisi: Buna bir son verilmeli

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:41
ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, Katil İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. "Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." çağrısında bulundu.
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