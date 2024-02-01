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ABD'den F-16 tedariği! MSB: 40 F-16 Blok 70 ve 79 F-16 modernizasyon kiti alınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 12:16
Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında ABD'den F-16 tedariğine ilişkin sıcak ve önemli açıklamalar paylaştı. Başka önemli başlıklar da var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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