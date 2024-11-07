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ABD'de Trump dönemi! F-16 anlaşması ne olacak? MSB'den flaş açıklama

ABD'de Trump dönemi! F-16 anlaşması ne olacak? MSB'den flaş açıklama

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 12:44
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair soruyu yanıtladı. F-16 tedarik süreciyle ilgili de kaynaklardan açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada "F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz." dedi.
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