ABD'de Biden yönetiminin terör örgütü PKK/YPG’ye tavrı nasıl olacak? | A Haber'de flaş sözler

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı olan Joe Biden yönetimine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da emekli tuğgeneral olan Kimmitt, Biden ile birlikte Washington'da başlayacak yeni dönemi, askeri ve dış politikata beklenen değişiklikleri anlattı. ABD'nin yeni yönetiminin Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne olan desteği sürecek mi? İşte A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un Mark Kimmitt ile gerçekleştirdiği özel röportajın detayları...

ABD'de 59. başkanlık seçimi gerçekleşti ve resmen açıklanmayan sonuçlara göre kazanan Demokratların adayı Joe Biden oldu. Peki Biden dönemiyle birlikte ABD'nin dış politikası nasıl değişecek? Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy sordu ABD'li emekli tuğgeneral Mark Kimmitt A Haber'e yanıtladı.

SORU: Kimmitt, seçim sonuçlarını değerlendiriyorsunuz?

Bence seçilmiş Başkan Biden'ın kazanmak için yeteri kadar oy aldığı oldukça aşikar. 20 Ocak'ta Başkan olacak. Yine de, şu an ki başkanın seçimin adaletine, şeffaflığına ve özgürlüğüne dair yasal başvuruda bulunma hakkı var. Bence bu yasal konular oldukça kısa bir sürede çözülecek. Seçilmiş başkan Biden ve ekibi 20 Ocak için hazırlanmaya başlayacak.

SORU: Peki Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin dış politikasında nasıl bir değişim göreceğiz? Genelde Biden'ın başkan yardımcılığını üstlendiği Barack Obama'ya benzer politikalar izleyeceği konuşuluyor.

Bence oldukça önemli ölçüde değişecek. Joe Biden ve getireceği ekip Barack Obama'nın ofiste geçirdiği 8 yılın etkisinde olacak. Bence uluslararası anlaşmalara, NATO müttefiklerine geri dönüldüğünü göreceğiz. Muhtemelen İran ile nükleer müzakereler yeniden başlatılacak. Çin ve Rusya konusunda ise daha endişeli olunacak.

Soru: Elbette Türkiye ile ilişkilerin nasıl bir yönde ilerleyeceği de merak konusu. Biden'dan nasıl bir yaklaşım bekliyorsunuz?

İlişkinlerin gelişeceğine dair umudum var. Joe Biden'ın, insan hakları sicili Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki savaş konusunda Suudi Arabistan'a karşı sert olduğunu biliyoruz. Yani Suudi Arabistan'a karşı daha zorlayıcı olmasını bekliyorum. Aynı zamanda Türkiye ve ABD arasında öne çıkan bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacağına inanıyorum. Bunlardan bazıları yasal konular olduğu için Biden'ın fazla etkisi olmayabilir. Ama umuyorum ki Türkiye'ye elini uzatacak ve iki önemli NATO müttefiki arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışacak.

SORU: Donald Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı almıştı. Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin Suriye politikası da değişecek mi?

Umuyorum ki Başkan Biden, Başkan Trump'ın yaptığı gibi kendilerini "YPG" olarak adlandıran PKK'lı teröristleri tanır. Teröristler kendilerini ABD'nin dostu gibi göstermeye çalışabilir ama terörizm listesinde yer almaları gerekiyor. Yani umuyorum ki Amerikalılar yeniden YPG'yi desteklemez. Şunu hatırlayalım Türkiye en büyük kara kuvvetine sahip. Oldukça zorlu bir bölgede. Zor durumdaki ülkelerle komşu. Yani umuyorum ki, dostluğumuzu yenileyebiliriz. Umuyorum ki sorunlarımızı çözeriz. Çünkü Türkiye NATO ile beraber daha iyi olduğu gibi NATO da Türkiye olduğu sürece daha iyi bir konumda.

SORU: ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta görevi devredecek. Trump, başkanlık koltuğunu bırakmadan önce hem İran'a hem de Çin'e karşı yeni adımlarda bulunabilir mi? Yeni yaptırımlar gelebilir mi?

Bence Başkan Trump görevi bırakmadan önce elinden geleni yapmaya çalışacak. Ama dürüst olmak gerekirse bahsettiğin konuların bir çoğunun kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Şu da ortada, devir teslim töreni 20 Ocak'ta olacak. Yani Başkan Trump, birçok açıdan bahsettiğiniz dış politika meselelerini icra etmekten geri tutulacak.