17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 15:25
Başkan Erdoğan, dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalarla ilgili “ Bu siyasi garabetten daha çok apaçık bir suçtur” dedi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha öncesinde olduğu gibi memurları tehdit eden konuşmalarına ilişkin "Siyasi garabetten daha çok apaçık bir suçtur." dedi.

Kılıçdaroğlu, memurları tehdit eden ifadeleriyle siyasette elde edemediği başarıyı belli ifadeler kullanarak tersine çevirip kahraman imajı çizmeye çalışıyor.

"KILIÇDAROĞLU BİR FECAATTİR"

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Kılıçdaroğlu bir fecaattir. Ülkenin birlik bütünlüğüne kastetmeye çalışıyor." Dedi.

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda F-16 meselesine değindi. Başkan Erdoğan, ABD ile F-16 anlaşması ile ilgili oldukça olumlu açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SERT BİR MÜCADELEMİZ VAR "

A Haber yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu değerlendirmede bulundu:

"Savaş uçağı ile ilgili ara dönem yaşamak zorundayız. Bunu nasıl kapatacağız bu bizim için son derece büyük bir sorun. Çünkü kendi milli muharip uçağımızı yapmak istiyoruz. Ama zamana ihtiyacımız var. Son derece güçlü bir enerji, para ve bilim üretmemiz gerekiyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de bu süreçte mücadeleler devam ediyor. Çok sert bir mücadelemiz var. Hava hakimiyeti ve havada ortaya koyacağımız inisiyatifler son derece önemli. Başka bir yerden almamızı istemiyorlar. Sadece savaş uçağı almak bir mesele değil. Bir altyapı gerektiriyor. Yeni uçak alacağız ama alacağımız uçaklar Ege'deki güç dengesine karşılık gelecek mi?, Yunanistan'ın almış olduğu beşinci nesil savaş uçaklarıyla ABD'den almış olacağımız uçaklarla Yunanlılara karşı bir üstünlük sağlayabilecek miyiz?, bunlar son derece önemli. ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı var. ABD'nin Türkiye'nin bu bağlılığını kendi menfaatleri konusunda nasıl değerlendireceği son derece önemli. "

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu
ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu
A Haber’de Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
A Haber'de Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
CHP’li Avukat Feyza Altun kin kustu
CHP'li Avukat Feyza Altun kin kustu
Terör dağdan Kadıköy’e indi
Terör dağdan Kadıköy'e indi
TÜGVA’dan Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt
TÜGVA'dan Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt
Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı?
Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı?
Daha Fazla Video Göster