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ABD İsrail'i 'işgalci' ilan etti

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Giriş: 02.04.2021 19:21
Güncelleme:02.04.2021 19:23
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsan Hakları Raporu'nda Batı Şeria ve Gazze'deki bazı bölgeler için "işgal altındaki topraklar" ifadesi kullanıldı. İsrail'in, Suriye topraklarında da işgalci konumda olduğu ifade edildi. Tel Aviv yönetimi ABD'nin bu açıklamasına nasıl tepki verdi? Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Poyraz canlı yayında anlattı.
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