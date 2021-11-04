06 Kasım 2021, Cumartesi
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ABD ile F-35 ve F-16 görüşmeleri | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile ortak mekanizma hakkında yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir süre içinde bu mekanizma kurulacak" ifadelerini kullandı. Kalın, "Birinci tercihimiz F-35 programının içinde bulunmaktır." dedi.