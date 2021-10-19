19 Ekim 2021, Salı
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ABD dahil 10 ülkeden skandal Osman Kavala çağrısı! Dışişleri'nden sert tepki: Hadsiz açıklama kabul edilemez
ABD, Fransa ve Almanya'nın da arasında olduğu 10 ülkenin büyükelçisi skandal bir yazılı açıklama ile "casusluk" ve "darbe teşebbüsü" suçlamasıyla yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ankara çok sert tepki gösterdi, büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.