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ABD basının Türk ordusuna övgü: Osmanlı'dan sonra ilk kez bölgede bu kadar etkililer

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Giriş: 02.09.2020 01:58
Güncelleme:02.09.2020 02:07
ABD'nin önde gelen basın organlarından Washington Post gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne övgüler yağdırdı. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra ilk kez bölgesel etki alanını genişlettiğini yazdı. Söz konusu gazetede Türk askeri için, "Suriye, Katar, Irak, Somali ve Balkanlarda varlık gösteriyorlar. Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için varlar. Aynı zamanda Akdeniz ve Ege'de de devriye atıyorlar" denildi.

Washington Post gazetesi, Türk ordusunun bölgesel etki alanını yazdı. Osmanlı'dan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğine dikkat çekilen yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadeleri kullanıldı.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN SONRA..."

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir yazıda, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

"DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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