ABD ateşkes istiyor, İsrail vuruyor: Lübnan’da 52 kişi öldü

İsrail Lübnan'ın dört bir yanını vurmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda bir günde 52 kişi öldü. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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