A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi deprem fırtınası yaşamaya devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugüne kadar 20 bine yakın artçı deprem kaydedildi. Bölgede deprem sonrası oluşan fay kırığıtespit edildi. A haber ekibinden Sefer Ayçe deprem uzmanı Hasan Sözbilir ile o fay kırığının olduğu bölgede. İşte tüm detaylar…

