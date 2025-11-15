A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi

15 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 16:03
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi deprem fırtınası yaşamaya devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugüne kadar 20 bine yakın artçı deprem kaydedildi. Bölgede deprem sonrası oluşan fay kırığıtespit edildi. A haber ekibinden Sefer Ayçe deprem uzmanı Hasan Sözbilir ile o fay kırığının olduğu bölgede. İşte tüm detaylar…
