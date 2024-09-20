20 Eylül 2024, Cuma
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A Haber savaş hattında! İşte Lübnan’da son durum
İsrail’in çağrı cihazları ve telsizleri patlamasında sonra Hizbullah, kuzeydeki İsrail hedeflerine 150’yakın katyuşa füzeleri gönderdi. İsrail ise havadan bombardımanla karşılık verdi. Savaş hattında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.