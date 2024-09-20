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A Haber savaş hattında! İşte Lübnan’da son durum

A Haber savaş hattında! İşte Lübnan’da son durum

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 16:21
İsrail’in çağrı cihazları ve telsizleri patlamasında sonra Hizbullah, kuzeydeki İsrail hedeflerine 150’yakın katyuşa füzeleri gönderdi. İsrail ise havadan bombardımanla karşılık verdi. Savaş hattında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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