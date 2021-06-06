A Haber sahadaki komandolara bağlandı: Arayacağız, bulacağız ve yok edeceğiz

A Haber, Tunceli Ovacık Jandarma Tabur Komutanlığı emriyle halihazırda operasyonda bulunan sahadaki komandolara canlı yayınla bağlandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Külçür’ün ‘’ara-bul- yok et mantığıyla sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Arayacağız, bulacağız ve yok edeceğiz.’’ sözlerini kullanarak kahraman Mehmetçik’in terörle mücadeledeki kararlığının altını çizdi.

Kerim Ulak'ın sunduğu Gündem Özel programına canlı olarak bağlanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Külçür önemli ifadeler kullandı.

Ben Ovacık Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde tim komutanı olarak 4 yıldır görev yapmaktayım. Bizim burada Ovacık Jandarma Tabur Komutanlığı personeli olarak vazifemiz; yüce devletimizin destekleriyle ve gururumuz olan yerli savunma sanayimizin olağanüstü gayretleriyle üretmiş olduğu son teknoloji, silah, teçhizat ve ekipmanlar sayesinde vatanımıza musallat olmuş yasa dışı terör örgütleriyle canımız pahasına mücadele etmek, iç güvenliğimizin sağlanması konusunda her türlü fedakarlıktan kaçınmayarak siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak.

ARAYACAĞIZ, BULACAĞIZ VE YOK EDECEĞİZ

En son terörist etkisiz hale getirilene kadar canımızla, inançla, sabırla, aynı azimle, kararlılıkla, ara – bul – yok et mantığıyla sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Arayacağız, bulacağız ve yok edeceğiz.