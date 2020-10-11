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A Haber Reina saldırısının yeni görüntülerini yayınladı
1 Ocak 2017'deki Reina katliamına ait yeni görüntüler, A Haber canlı yayınında yayınlandı. 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un dehşet saçtığı o anlar A Haber'de yorumlandı.
Reina saldırısında 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un dehşet saçtığı o anlar A Haber'de yorumlandı.
TERÖRİST NASIL KAÇTI?
Terörist Masharipov'un saldırının ardından nasıl kaçtığı ortaya çıktı?
DEAŞ'lı terörist Masharipov, kendini kana buladıktan sonra sürünerek yaralı numarası yapıyor. Masharipov saldırının durmasının ardından sürünerek kapıdan çıkarak ortadan kayboluyor.