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A Haber Hayfa’da! Netanyahu Lübnan’da ateşkes çağrılarını reddetti

A Haber Hayfa’da! Netanyahu Lübnan’da ateşkes çağrılarını reddetti

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 15:53
İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'da ateşkese yanaşmıyor. İsrail'in Lübnan sınırı için de tampon bölge planı var. İsrail'de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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