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15.01.2020

A Haber Esad rejiminin katliam yaptığı bölgede

Esad rejiminin, ateşkese rağmen İdlib'in merkezindeki pazar yerine hava saldırısı düzenledi. İdlib'de ateşkesi bozan Esad rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi. A Haber, Esad rejiminin katliam yaptığı bölgeye giderek son durumu olay yerinden bildirdi...

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