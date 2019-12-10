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10.12.2019
A Haber Ceylan ailesinin evinde!
Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Evladına kavuşan Ceylan ailesi duygularını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a aktardı.
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