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A Haber canlı yayınında flaş sözler: "Doğu Akdeniz'de ABD devreye girecek"

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Giriş: 31.08.2020 15:30
Güncelleme:31.08.2020 15:30
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın son günlerde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eylemlerle Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynadığını ifade eden A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Atina'ın Kaş'ın karşısındaki Kızılhisar Adası'na asker çıkarmasını bir komedi olarak değerlendirdi. Akgün, Yunanistan'ın Türkiye ile masaya oturmak zorunda olduğunu söyledi. Fransa'nın Yunanistan'a desteğine de dikkati çeken Akgün, Doğu Akdeniz'deki zengin petrol ve doğal gaz rezervlerinden pay almak için Yunanistan'ı desteklediğini söyledi. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde Almanya'nın çözüm bulamaması durumunda ABD'nin devreye gireceğine vurgu yapan Akgün, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Doğu Akdeniz'de ABD devreye girecek
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