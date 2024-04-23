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A Haber canlı yayınında 23 Nisan coşkusu! Filistinli çocuklar Gazze’de yaşadıklarını A Haber’de anlattı

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Giriş: 23.04.2024 11:24
A Haber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda soykırımdan kurtulan Gazzeli çocukları stüdyoya konuk etti. Savaşın çocuklarının verdiği mesajlar yürekleri parçaladı.

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