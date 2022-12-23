A Haber ambulans helikopterde! Sağlık Bakanlığının "çelik kanatları" 2008'den bu yana görevde

Türkiye, vatandaşından ücret almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülke. O hizmetin bir parçası olan ambulans helikopterler de 2008 yılından bu yana her koşulda hastaların yardımına koşuyor. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Şükrü Can Çankaya o ambulans helikopterlerin birinde yaşananları anlattı.

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