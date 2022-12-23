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A Haber ambulans helikopterde! Sağlık Bakanlığının "çelik kanatları" 2008'den bu yana görevde

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 15:32
Güncelleme:23.12.2022 15:32
Türkiye, vatandaşından ücret almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülke. O hizmetin bir parçası olan ambulans helikopterler de 2008 yılından bu yana her koşulda hastaların yardımına koşuyor. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Şükrü Can Çankaya o ambulans helikopterlerin birinde yaşananları anlattı.
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