9 günlük Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu! Otobüs seferlerine talep nasıl?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla il dışına seyahat planları da başladı. Ulaşımda rezervasyonlar ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan değerlendirdi.

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