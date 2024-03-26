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9 günlük Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu! Otobüs seferlerine talep nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 17:11
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla il dışına seyahat planları da başladı. Ulaşımda rezervasyonlar ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan değerlendirdi.
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu!
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