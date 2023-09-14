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81 ilde gıda denetimi! Denetimler 29 Eylül'e kadar devam edecek

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 11:54
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri 81 ilde gıda denetimi yapıyor. Denetimler 29 Eylül'e kadar devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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