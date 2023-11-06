06 Kasım 2023, Pazartesi
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77 ilde Mengene operasyonu! Bahis oynatanlara operasyon: 33 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.